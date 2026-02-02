2PM、10年ぶりの東京ドームでの完全体コンサート開催決定！ 日本デビュー15周年を記念

ボーイズグループ2PMが日本デビュー15周年を記念し、来る5月に東京ドームで完全体による単独コンサートを開催する。

JYPエンターテインメントは2月2日、公式SNSチャンネルを通じてティザー映像とポスターを公開し、2PMの日本デビュー15周年記念単独コンサート「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」の開催を発表した。

【写真】「肉体美に感服」ジュノ、“素肌スーツ”で肌見せ

これによると、2PMは5月9日と10日の2日間、東京ドームで単独コンサートを行い、ファンと再会する。

今回の公演は、2023年10月に東京・有明アリーナで開催された完全体単独コンサート「It’s 2PM」以来、約2年7カ月ぶりとなる。また、「THE RETURN」というタイトルが示す通り、2016年にメンバーの兵役入隊前、日本で行われた最後の完全体公演以来、実に10年ぶりに東京ドームへ戻ってくる特別なステージとなる。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）2PM「THE RETURN」ポスター

音楽活動はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、広告など各分野で精力的にソロ活動を続けているJUN. K、ニックン、テギョン、ウヨン、ジュノ、チャンソンの6人が、10年ぶりに東京ドームの舞台に立ち、数々のヒット曲を披露し、日本デビュー15周年をより一層意味深いものに仕上げる予定だ。

2PMの日本デビュー15周年記念単独コンサート「THE RETURN」開催の知らせが伝えられると、現地ファンから熱い反応が相次いでいる。すでに日本公式ファンクラブ会員向けの先行受付も始まり、大きな注目を集めている。