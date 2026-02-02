【サーティワンのひなまつり 2026】装い新たに『サンリオキャラクターズ ひなだんかざり』登場 / 予約開始

アイスクリーム専門店「サーティワン アイスクリーム」は、2月15日(日)から3月3日(火)まで、「サーティワンのひなまつり 2026」を実施する。

2025年に初登場した「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が好評だったとして、内容を充実させて再販売する。価格は税込2,400円(一部店舗では価格が異なる)。

「ひなだんかざり」にはこれまで、「スヌーピー」や「ミッキー&ミニー」など、さまざまなキャラクターを採用。「サンリオキャラクターズ」の前には、「すみっコぐらし」が2年連続で登場した。

〈「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」概要〉

スモールサイズのアイスクリーム5個を選べるテイクアウト商品で、パステルカラーに花と和柄をデザインした、ひなだん仕様となる専用ボックスで提供する。

アイスクリームには、ホイップクリーム･カラースプレーに加え、キャラクターのチョコレートをトッピング。

キャラクターチョコレートには、十二単をまとったハローキティのおひなさま、初登場のシナモロールのおだいりさま、マイメロディの三人官女などを描いた。また今回、ポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコなどが五人囃子に扮した台紙も用意した。なくなり次第終了。

2月2日(月)から3月2日(月)午後8時まで、モバイルオーダーで予約受付を実施。商品の受け取りは、2月15日(日)から店頭で実施する。

【販売価格】税込2,400円 ※一部店舗では価格が異なる

【販売期間】2026年2月15日(日)〜3月3日(火) ※なくなり次第終了

