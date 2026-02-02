1·î¿·¼ÖÈÎÇä2.3¡ó¸º¡¡·Ð±ÄÆñ¤ÎÆü»º¡¢ÉÔ¿¶Â³¤¯
¡¡1·î¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2.3¡ó¸º¤Î36Ëü7748Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬°ú¤Â³¤ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤ÈÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬2ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Î¼«Æ°¼Ö¡ÊÅÐÏ¿¼Ö¡Ë¤Ï4.2¡ó¸º¤Î22Ëü8832Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Æü»º¤Ï17.2¡ó¸º¤Î1Ëü9318Âæ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï4.5¡ó¸º¤Î2Ëü7138Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¼ó°Ì¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤â4.0¡ó¸º¤Î11Ëü4107Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï1.1¡óÁý¤Î13Ëü8916Âæ¡£¼ó°Ì¤Î¥¹¥º¥¤Ï7.5¡ó¸º¤Î4Ëü4990Âæ¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Ï11.1¡óÁý¤Î4Ëü3063Âæ¤À¤Ã¤¿¡£