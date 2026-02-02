DeNAÆþ¹¾¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤ËÄ©Àï¡¡¡Ö100¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡DeNA¤Çºòµ¨¡¢22¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤Ê¤Éµß±ç¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿6Ç¯ÌÜ¤ÎÆþ¹¾¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅû¹á¤é¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÃæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÌó70µå¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¥±¥¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤é¤¬È´¤±¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö·ê¤òËä¤á¤¿¤¤¡£¤±¤¬¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°Äó¤Ë¡ÊÅêµå²ó¡Ë100²ó°Ê¾å¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤Ç¤Ï2016Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©Æ³Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤¬¡¢¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¤«ËÞ»öÅ°Äì¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£