冬の夜、冷えた布団を温めてくれる「湯たんぽ」。しかし、使い方を誤ると「低温やけど」という深刻な事故を引き起こす原因になっています。独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」の公式X（@NITE_JP）が、注意を呼びかけています。



【動画】湯たんぽによる低温やけど こんな悲惨なことにならないようご注意を

寝る前には「湯たんぽ」を取り出すのが正解

実は、心地よいから…と、布団の中に湯たんぽを入れたまま寝るのはNGなんだそう。NITEは、湯たんぽで足に低温やけどを負った事故を動画で再現。お湯を入れた湯たんぽを巾着袋に入れ、布団の中に入れています。足の甲が当たった状態で、湯たんぽを足元に入れたまま就寝したところ、低温やけどが生じたというもの。



心地よいと感じる温度でも、長時間にわたって同じところの皮膚に直接触れていると、低温やけどを負うことがあります。44℃といえば、少し熱めの湯船程度。しかし、その温度でも数時間触れ続けるだけで、低温やけどのおそれがあります。低温やけどは、皮膚の変化が少なく痛みも弱いのですが、皮膚の深い部分がやけどを負い、皮下組織が壊れ、植皮手術が必要になることもあるといいます。



【皮膚の表面温度と低温やけどの発症時間】



・44℃：3〜4時間

・46℃：30分〜1時間

・50℃：2〜3分



湯たんぽ、電気あんかを厚手のタオルや専用のカバーなどで包んでも「低温やけど」はおこるとのこと。以下の点に注意して正しく使用しましょう。



・就寝前に布団の中に入れて温め、寝る前に取り出す（電気あんかはスイッチを切る）

・同じ部位を長時間温めない

・違和感や熱いと感じたら直ちに使用を中止する



▽出典

・独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」 公式X／意外と知らない！湯たんぽの正しい使い方

・独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」／ゆたんぽ「3.ゆたんぽによる低温やけど」

・独立行政法人製品評価技術基盤機構「NITE」 公式Youtube／【事故再現】 ゆたんぽ「3.ゆたんぽによる低温やけど」