スバルで一番安い四駆セダンの仕様とは？

寒冷地では長きにわたって、冬の移動でも安心できる「四輪駆動の軽自動車」に一定の需要が存在します。

積雪地域での運転には視界不良や路面の凍結など、さまざまなリスクが潜んでいます。

【画像】超いいじゃん！ これが「新車116万円」のスバルで一番安い「4WDセダン」です！（28枚）

そうした環境下において、軽自動車の四駆モデルは優れた取り回しや燃費性能、最小限の維持コストを実現する移動手段として、頼りになる存在といえるでしょう。

このような背景のなか、全国軽自動車協会連合会の分類で「セダンタイプ」に位置づけられるスバル「プレオプラス」は、低燃費と低価格、安心安全を追求したベーシックなクルマとして展開されています。

ダイハツ「ミライース」のOEM車である同車は、ダイハツの先進安全機能「スマートアシストIII」を搭載。

そんなプレオプラスのラインナップの中で注目したいのは、四輪駆動仕様として最も手に届きやすい「F 4WD」グレードです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1510mm、ホイールベースは2455mm。最小回転半径は4.4mと、軽自動車ならではの優れた小回り性能を発揮します。

エクステリアはベース車のミライースとほぼ同じ、シンプルかつ先進性をまとったデザインを採用。

ヘッドランプはハロゲン式、ドアミラーは無塗装となっている一方で、ホイールにはフルキャップを装着し、ドアハンドルにはシルバー加飾を施すなど、エントリーモデルながら一定の装飾を採用している点は好印象です。ボディカラーは7色の豊富な選択肢から選べます。

インテリアは上級グレードの2トーンに対してモノトーンカラーでまとめられています。

運転のしやすさを重視したオーソドックスな造りで、ウレタンステアリング、インナードア、空調まわりのメッキ加飾はありません。

空調はダイヤル式のマニュアルエアコンとリアヒーターダクトを採用。メーターは自発光式デジタルメーター（アンバーイルミネーション／マルチインフォメーションディスプレイ）を装備。

また、インパネまわりにはセンターフロアトレイやアッパートレイ、ショッピングフックなど、使いやすい収納スペースが設けられています。

大人4人が座れる居住スペースは室内長2025mmで、後席スペースには一定の余裕が確保されています。

一体可倒式のリアシートには、フロントシートと同様にヘッドレストが標準で備わります。

安全面では、ステレオカメラとソナーセンサーによって運転を支援するスマートアシストIIIを標準搭載。衝突回避支援ブレーキや車線逸脱警報、誤発進抑制機能などが含まれます。

SRSエアバッグは、エントリーグレードにはデュアルエアバッグを装備しますが、サイドエアバッグは非搭載となります。

パワートレインは660cc直列3気筒自然吸気エンジン、トランスミッションはCVTを搭載。

燃費はWLTCモードで23.2km／Lと、4WDシステムを採用しながらも優れた数値を記録しています。

スバル最安の四輪駆動セダンともいえる、プレオプラスF 4WDの価格（消費税込み）は116万2700円から。車両価格だけでなく、購入後の維持費を含めたトータルコストの安さも際立っています。