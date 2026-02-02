¡Ö»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×½Ð±é¡¢Ä»±Û¤Þ¤êà60ºÐ¤ÎºÇ¿·»Ñá¤¬ÏÃÂê¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤·¤Æ¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¶õÁ°¤Î¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¡Ö»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢60ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¢¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä»±Û¤Þ¤ê(Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö»°ÅÄ´²»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢Ä»±Û¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡ØNYÎøÊª¸ì2¡Ù¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡£´²»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡ØÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÌë¶õ¤Ë¡Ù¤Ç¡¢¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡Ø»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Ù¤Ç¤â¤´°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä»±Û¡¢½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÄ»±Û¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¤º¤¤¤Ö¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á♡¡×¡ÖÄ»±Û¥Þ¥ê¤µ¤ó¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤µ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ä»±Û¤Ï1983Ç¯¤ËÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¡ÖJAL²Æì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£±Ç²è¡Ö»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×(87Ç¯)¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿Í¡¹¡×(88Ç¯)¡Ö½÷Äë ½ÕÆü¶É¡×(90Ç¯)¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤ª¡¢97Ç¯°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÄ»±Û¥Þ¥ê¡×¤ÎÉ½µ¡£