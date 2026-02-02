臼井麗香が菅沼菜々とのライブ第2弾「chell′7 live 2nd shot」を開催！ 「一体感の中でパフォーマンスができ胸がいっぱいでした」
臼井麗香が自身のインスタグラムを更新。菅沼菜々とのライブ「chell'7 live 2nd shot」を1月31日に東京・江戸川区総合文化センターで開催したことを投稿した。
【写真】女子高生!? 制服姿も可愛らしい臼井麗香&菅沼菜々
「全国からこの日の為に集まってくださり ありがとうございました」「みんなのコールが想像以上に凄くて あの一体感の中でパフォーマンスができ胸がいっぱいでした」と未だに興奮と感動は収まっていない様子だ。さらに「お見送り会では一人ひとりの言葉から愛が伝わってきて私の方がとても元気を頂きました」「今シーズン試合の成績でお返ししたいな」と、ライブの感動を今シーズンのプレーに反映していきたいとの意気込みを語っていた。ライブについては「ななちゃんとのパフォーマンスも回を重ねるごとに息も合ってきて 去年の1回目よりもパワーアップした」「ライブができて本当に嬉しかった」と、本人にとっても満足のいく内容だったことを明かした。そして「ななちゃんとだからできた事だよ！！！」「本当にありがとう」。さらに「急遽参戦してくれた女子プロ達もありがとう」と、協力してくれた人たちに感謝の言葉を続けた。「興奮しすぎて全体写真や衣装での写真をほぼ撮り忘れました」「ごめんなさい」と言う通り、投稿では高校の制服のような衣装を着た2ショット1枚だけが公開された。この投稿を見たファンは「最高のステージだったよ」「みてるだけで幸せで癒されたぁ」「いつも可愛い笑顔ありがとうね」「次はトーナメントでぜひまた優勝の瞬間を見せてほしいな」などのコメントが寄せられていた。
