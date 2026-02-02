櫻井心那が人気バンドの武道館ライブに感動！「生歌生バンドはやっぱりかっこよくて…」と感動しきり
櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「indigo la End」の日本武道館公演を訪れたことを報告した。
投稿では同公演のタイトルでもある「武道館 雨の藍」とつづり、「好きな曲沢山で、生歌生バンドはやっぱりかっこよくて、あっという間でした」とライブの感動をつづった。さらに「indigo la Endを初めて観に行ったのは11年前、ライブハウスでした」と振り返り、長年にわたってバンドを追い続けてきたことも明かしている。「今日の武道館行けて本当に嬉しかったです」「これからもいっぱい聴きます」と、節目のステージに立ち会えた喜びが率直に伝わる投稿となった。また「余韻が、、ゲスも行きたいなぁ」と添え、indigo la Endと同じく川谷絵音が所属する「ゲスの極み乙女。」への思いも添え、音楽愛あふれる一面も見せている。公開された写真では、日本武道館正面に設置された看板の前で、ライブタオルを胸元に広げて掲げる姿や、ピースサインを見せたカメラ目線のショットを披露。さらに、ライブグッズの“Noel怒りぬいぐるみ”を写した写真も投稿され、武道館公演を存分に楽しんだ様子がうかがえる。この投稿にファンからは「武道館って特別感ありますよねー」「インディゴのライブいいなー」とライブ体験に共感する声のほか、また「LPGAの活躍が待ち遠しい」と米国女子ツアーでの活躍に期待を寄せるコメントもあった。
