細川愛倫、独立リーグ入団の弟との2ショット披露「成長した姿を見て姉感動」 父はソフトバンク・細川亨コーチ
プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が1月31日、自身のXを更新。弟の旺輝さん（19）が四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスに入団したことを報告し、同日に開催された入団発表会見での2ショットを披露した。
【写真】「入団おめでとうございます」徳島ISの入団発表会見で2ショットを披露した細川愛倫＆弟・旺輝さん
愛倫は「新入団会見が行われました 弟の成長した姿を見て姉感動 来てくださった皆さん、ありがとうございます」と感謝を伝え、初々しい姉弟ショットをアップ。また旺輝さんもX（@27_oki_hosokawa）を開設したことも合わせて報告した。
この投稿にフォロワーからは「関本賢太郎Jrと細川亨Jrがインディゴに！」「弟想いの良き姉ですな」「入団おめでとうございます。ご活躍を期待しています！」「ホークスに指名される日を待ってるよ」などの声が寄せられている。
