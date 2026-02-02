プロ野球・ロッテの新キャプテンに就任したソト選手が、チームに熱い言葉をかけています。

サブロー監督から「昨年からよく観察していて、見ていてキャプテンだなと思っていた」と、今季から新キャプテンに指名されたソト選手。

1日の春季キャンプ初日の練習前には選手らへ「野球がうまいだけの集まりか、それとも野球がうまい人たちが集まって1つのチームになって勝つか」と、通訳を交え熱いメッセージを送っていました。

しかし、2日に球団公式広報SNSが伝えたところによると、「昨日は緊張してしまって、話す予定だった内容の半分も言えなかった」とのこと。そして話したかった内容を通訳に日本語に訳してもらいプリントアウトしたものがこの日、ロッカーなどに張り出されていたといいます。

広報Xはそのプリントアウトされた文章の画像を投稿。「一人じゃ絶対、優勝なんてできません」「一人ひとりが、チームのために何ができるか。その結果を背負うのは、俺たち全員です」といった、優勝へ向けた20行にもわたる熱のこもったメッセージがつづられています。

来日9年目、2月末には37歳を迎えるソト選手。外国人主将が新生マリーンズに熱をもたらします。