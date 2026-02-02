キオクシアがサンディスクと合弁会社の契約期間を2043年まで延長。生産量の4割をサンディスクに供給
キオクシアは1月30日、サンディスクコーポレーションと締結している四日市工場における合弁会社契約期間を2034年12月31日まで延長すると明らかにした。協業は25年を超え、市場におけるリーダーシップを強化していくとしている。
画像はキオクシアIRページから
従来2029年12月31日までを契約期間と定めていたが、キオクシア四日市工場におけるサンディスクとの契約を5年延長して2034年12月31日に設定したという内容。これによってサンディスクはキオクシアから製造サービスと製品の供給を受け、総額約11億6,500万米ドルの支払いを2026年〜2029年で分割して行う。なお、すでにキオクシア北上工場に関する合弁会社の契約期間も2034年12月31日まで延長されている。
ちなみにキオクシアは建屋やインフラ設備を100%保有しており、エンジニアリングリソースの大半も保有。四日市と北上をあわせた生産キャパシティをキオクシア6、サンディスク4の割合で折半している。
