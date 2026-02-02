ディズニーアニメーション映画「ズートピア２」の国内興行収入が１４０億円を突破したことが２日、ウォルト・ディズニー・ジャパンより発表された。

昨年１２月５日に公開され、アカデミー賞の長編アニメーション部門にノミネートされるなど、注目を浴びる今作。国内興行収入は２月１日時点で１４０億７７８８万円、国内動員数１０３４万３９０２人を記録し、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（２０１３年）を抜き、国内洋画アニメーション歴代２位となった。

今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こした「ズートピア」（２０１６年）の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市・ズートピアで頑張り屋なウサギの警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）は、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。