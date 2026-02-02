ファミリーマート、全国9エリアごとの地域限定『クリームパン』9種を発売 ファミマ店舗スタッフが発案、スモアやブリュレ風など“ハイブリッド”な商品そろう
ファミリーマートは、全国の店舗スタッフが発案した“地域限定”の『クリームパン』商品9種を、3日から全国9エリア（北海道・東北、新潟・北関東、南関東、東海・北陸、関西、中国・四国、九州、南九州、沖縄）でそれぞれ発売する。店舗スタッフが商品企画に参加する取り組みの第6弾で、素材や製法にこだわった個性豊かなクリームパンがそろう。
【写真一覧】北海道・東北エリアは『チョコクリーム揚げぱん』！全9種のクリームパン拡大写真
今回の企画は、同社が掲げる「わくわく働けるお店」をテーマにした取り組みの一環。2021年の『スフレ・プリンフェスティバル』に始まり、最近では『あんこパン王決定戦』（24年）、『大満足！おトクな惣菜パン』（25年）を実施。25年の惣菜パン企画では売上が前年比110％を記録するなど、好評を博してきた。
第6弾となる今回は、年々多様化している人気の定番商品である『クリームを味わうパン』をテーマに設定。全国の店舗スタッフから寄せられた1881件のアイデアから、各エリアを代表する9商品が選ばれた。
クリームパンにスイートポテト、レーズンサンドといった別の要素を組み合わせた“ハイブリッド”な商品やクリームがぎっしり詰まった背徳感ある商品など、バリエーション豊かなクリームパンが展開される。
発売は3日から。それぞれ発売地域が異なる全9商品の詳細は以下。
【商品詳細】 ※価格は税込（消費税8％で表示）
■北海道・東北エリア代表
『チョコクリーム揚げぱん』（168円）
発売地域：北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県
■新潟・北関東エリア代表
『なめらかクリームのダブルクリームデニッシュ』（168円）
発売地域：新潟県・茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県
■南関東エリア代表
『バター入りクリームのレーズンサンド』（168円）
発売地域：東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県（一部店舗）
■東海・北陸エリア代表
『スイートポテト風クリームパン』（168円）
発売地域：岐阜県・静岡県（一部店舗）・愛知県・三重県（一部店舗）・富山県・石川県・福井県・和歌山県（一部店舗）
■関西エリア代表
『たっぷりクリームのクレームブリュレパン』（198円）
発売地域：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県（一部店舗）・三重県（一部店舗）
■中国・四国エリア代表
『アップルクリームinブリュレ風デニッシュ』（168円）
発売地域：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県（一部店舗）・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
■九州エリア代表
『クリームたっぷりドーナツ』（170円）
発売地域：福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・山口県（一部店舗）
■南九州エリア代表
『スモア風チョコクリームパン』（178円）
発売地域：宮崎県・鹿児島県
■沖縄エリア代表
『クランブルカスタードデニッシュ』（230円）
発売地域：沖縄県
