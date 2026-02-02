ケンドリック・ラマー『第68回グラミー賞』主要部門含む最多5部門受賞 ラッパーとして史上最多のグラミー賞受賞記録を更新
日本時間2日に米ロサンゼルスで開催された『第68回グラミー賞』で、ケンドリック・ラマーが『年間最優秀レコード賞』を含む、今回最多となる5部門の受賞を果たした。昨年に引き続き、2年連続で最多受賞を記録するという快挙を成し遂げた。
【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画
今回の受賞によって『グラミー賞』での累計受賞数は27となった。これにより、Jay-Zが保持していた25回という記録を更新し、ラッパーとして史上最多の『グラミー賞』受賞記録を塗り替えるという歴史的な記録を打ち立てた。
ケンドリックが受賞したのは、『年間最優秀レコード賞／Luther (with SZA)』『最優秀ラップ・アルバム賞／GNX』『最優秀ラップ楽曲賞／TV Off』『最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンス賞／Luther (with SZA)』『最優秀ラップ・パフォーマンス賞／Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams - Chains & Whips』の5部門。
昨年開催された『第67回グラミー賞』では、ドレイクとのビーフの中で生まれた曲「Not Like Us」で主要部門の『年間最優秀レコード賞』『年間最優秀楽曲賞』を含む最多の5冠を獲得したケンドリック。今年も2年連続で最多受賞を果たし、「最優秀ラップ・アルバム賞」を受賞した際には「これこそがヒップホップ。自分のことを話すのはあまり得意じゃないけれど、音楽を通してそれを表現しています。タイラー、そしてザ・クリプス、ここにみなさんとともにいられることを光栄に思います。このカテゴリーで切磋琢磨し合える彼らは、僕にとって兄弟のような存在です。いつも伝えていることですが、ヒップホップは常にここにあります。僕たちはこうしてスーツに身を包み、最高の姿を見せ、仲間たちとともに歩み、そしてこのカルチャーを背負い続けていきます。みなさんに感謝します。栄光は神にあり。愛しています」とコメントした。
さらに「Luther」で『年間最優秀レコード賞』を受賞した際、ケンドリックはプロデューサーのSounwaveやジャック・アントノフ、そしてシンガー・ソングライターのSZAとともにステージに登壇した。同曲は、R&B界のレジェンドである故ルーサー・ヴァンドロスとシェリル・リンによる「If This World Were Mine」をサンプリングした作品。ケンドリックはスピーチの場で、偉大なる先人であるルーサーとシェリルに対し、「ルーサー・ヴァンドロス。彼こそが音楽です。彼は私にとって、最も好きなアーティストの一人なので、この賞は私にとって本当に特別なことです。サンプリングの許可が下りたと聞いたとき、私たちは皆、あやうく涙を流すところでした。そして、若き日のシェリル・リンが、あのレコードにどれほどの情熱を注ぎ込んだかを知っているからです」とコメント。
さらに、「そこに自分たちのボーカルを乗せられたことは、私たちが彼らのような偉大な先人たちに並ぶ、いくばくかの価値がある存在だと証明されたようなものです。彼らはそれを認めてくれた。ただ、ひとつだけ条件がありました。『汚い言葉は無しだ』と。それが唯一の約束でした。私たちは答えました。『もちろんです。その通りにしましょう。汚い言葉は一切使いません。この曲が純粋に「愛」を象徴するものになるよう、全力を尽くします』と。ルーサー、フォーエバー！」と続けた。
2024年11月にリリースされたアルバム『GNX』は、歴代史上最多の視聴者数を記録した『第59回NFLスーパーボウル』のハーフタイムショーでも披露した「Squabble Up」「TV Off」やSZAとの共演曲「Luther」など、全12曲を収録。収録曲には、「Not Like Us」のプロデューサーであるマスタード、ケンドリックの過去作品も手がけたSounwaveに加え、テイラー・スウィフトやサブリナ・カーペンターのヒット曲を手がけてきたジャック・アントノフなど、世界屈指のプロデューサー陣が参加している。
【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画
今回の受賞によって『グラミー賞』での累計受賞数は27となった。これにより、Jay-Zが保持していた25回という記録を更新し、ラッパーとして史上最多の『グラミー賞』受賞記録を塗り替えるという歴史的な記録を打ち立てた。
昨年開催された『第67回グラミー賞』では、ドレイクとのビーフの中で生まれた曲「Not Like Us」で主要部門の『年間最優秀レコード賞』『年間最優秀楽曲賞』を含む最多の5冠を獲得したケンドリック。今年も2年連続で最多受賞を果たし、「最優秀ラップ・アルバム賞」を受賞した際には「これこそがヒップホップ。自分のことを話すのはあまり得意じゃないけれど、音楽を通してそれを表現しています。タイラー、そしてザ・クリプス、ここにみなさんとともにいられることを光栄に思います。このカテゴリーで切磋琢磨し合える彼らは、僕にとって兄弟のような存在です。いつも伝えていることですが、ヒップホップは常にここにあります。僕たちはこうしてスーツに身を包み、最高の姿を見せ、仲間たちとともに歩み、そしてこのカルチャーを背負い続けていきます。みなさんに感謝します。栄光は神にあり。愛しています」とコメントした。
さらに「Luther」で『年間最優秀レコード賞』を受賞した際、ケンドリックはプロデューサーのSounwaveやジャック・アントノフ、そしてシンガー・ソングライターのSZAとともにステージに登壇した。同曲は、R&B界のレジェンドである故ルーサー・ヴァンドロスとシェリル・リンによる「If This World Were Mine」をサンプリングした作品。ケンドリックはスピーチの場で、偉大なる先人であるルーサーとシェリルに対し、「ルーサー・ヴァンドロス。彼こそが音楽です。彼は私にとって、最も好きなアーティストの一人なので、この賞は私にとって本当に特別なことです。サンプリングの許可が下りたと聞いたとき、私たちは皆、あやうく涙を流すところでした。そして、若き日のシェリル・リンが、あのレコードにどれほどの情熱を注ぎ込んだかを知っているからです」とコメント。
さらに、「そこに自分たちのボーカルを乗せられたことは、私たちが彼らのような偉大な先人たちに並ぶ、いくばくかの価値がある存在だと証明されたようなものです。彼らはそれを認めてくれた。ただ、ひとつだけ条件がありました。『汚い言葉は無しだ』と。それが唯一の約束でした。私たちは答えました。『もちろんです。その通りにしましょう。汚い言葉は一切使いません。この曲が純粋に「愛」を象徴するものになるよう、全力を尽くします』と。ルーサー、フォーエバー！」と続けた。
2024年11月にリリースされたアルバム『GNX』は、歴代史上最多の視聴者数を記録した『第59回NFLスーパーボウル』のハーフタイムショーでも披露した「Squabble Up」「TV Off」やSZAとの共演曲「Luther」など、全12曲を収録。収録曲には、「Not Like Us」のプロデューサーであるマスタード、ケンドリックの過去作品も手がけたSounwaveに加え、テイラー・スウィフトやサブリナ・カーペンターのヒット曲を手がけてきたジャック・アントノフなど、世界屈指のプロデューサー陣が参加している。