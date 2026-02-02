IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんと“ベタな”冬の道東を旅した。

ロケは雄大な「釧路湿原」からスタート。佐藤がクロちゃんに「最近ベタな旅しましたか？」と尋ねると、「旅というか、基本的には（ドッキリ企画で）目隠しされてどこか連れていかれたりとか埋められたり」というクロちゃんならではの答えが。これには佐藤も思わず大爆笑し、和やかなムードで旅が始まった。

最初に2人が訪れたのは、道内に16店舗を展開する回転寿司店の1号店「なごやか亭 釧路花採店」。さっそく「わっしょい！」という掛け声と共に大量のイクラが豪快に盛られる「こぼれいくら」を食べた佐藤は満面の笑みで「うわー！美味い！ぷっちぷち、普段食べるイクラとはやっぱ弾力が全然違いますね」と道東産のイクラの美味しさに感動した様子だった。

続いては 昨年11月に床下から当時の受刑者の直筆メモが発見されて話題になったという重要文化財の「網走監獄」へ。放射状に広がる造りの牢屋を見学し、2人に「受刑者が独居房から脱獄した方法は？」というクイズが出題された。これに対し、クロちゃんは「関節外してぶつからないようにして出てまた入れたのかなと思ったけど」と回答。佐藤は「食料を食べずに鉄格子に置いて（食べ物が鉄と）反応してその付近も腐っていくみたいな」と、ユニークな推理を披露した。

なんと、正解は「半年間毎日味噌汁をかけ続けて鉄格子のネジを腐らせ、肩の関節を外して脱出した」というもので、佐藤の予想が見事的中！まさかの正解に、本人が一番驚いた様子で「え！嘘！え！？え！？」と素で驚く姿を見せた。

2人の予測不能な面白さが光る今回の「ベタな旅」。ファンからは「クロあらコンビ最高」「ニコニコ楽しそうな新くん、可愛いですね」といった声が上がっている。