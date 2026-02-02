フリーアナウンサー青木源太（42）が2日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日に死去したことを伝えた。

モーリーさんは同番組にコメンテーターとしてスタート当初から29回出演。VTRとともにモーリーさんの足跡を振り返った。

モーリーさんが初めて同番組に出演した際にプレゼントされたという青いネクタイを着けた青木アナは「日本テレビ時代からお世話になってきた」と振り返り、同番組にモーリーさんが初出演したとき「だれよりも早く来て、イスに座らずに、立ったまま他の出演者を待っていた。他の出演者が来たら、座って、ヒザをそろえて、待っておられた姿が印象に残っています」と人柄を表すエピソードを明かした。

モーリーさんが初出演の際、楽屋で青木アナにネクタイをプレゼントした時も回想。「『本番中はなんでも僕に頼ってよ』と言ってくださった。知性とか情報はもちろんですが、こんな見方があるんだという新しい見方を常に提供してくださった。私も何度も頼らせていただいた」と感慨深げに話した。

「長きにわたって力を貸してくださったことを心から感謝致します。番組スタッフもモーリーさんことが大好きです。いまでも振り返ると、そこにモーリーさんがいるような気がして、いまにもしゃべり出しそうな気がしています。本当に寂しいです。モーリーさんゆっくりと、おやすみください」と追悼した。