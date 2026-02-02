【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１日、ビリンゲンで男子個人第２０戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が１４２メートル、１５２メートル５０を飛び、合計２６１・３点で２戦連続の２位に入った。

小林陵侑（チームＲＯＹ）は１８位。ドメン・プレブツ（スロベニア）が４連勝で今季１１勝目を挙げた。女子個人第２４戦は、同五輪代表の丸山希（北野建設）が１３８メートル５０を２回そろえ、２４３・９点で２位。高梨沙羅（クラレ）は１０位で、アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が２連勝を飾った。

前日、プレブツが見せた異次元の１５５メートルに「僕もいい条件で飛べればそれぐらいいく」と語っていた二階堂。この日の１回目は１４２メートルで及ばなかったが、乗りに乗る２４歳の言葉にうそはなかった。７位で迎えた２回目、ビッグジャンプで観客の度肝を抜いた。

持ち味の低く鋭い飛び出しから空中に飛び出し、なかなか落ちてこない。着地したのはヒルサイズを約５メートル越える１５２メートル５０だ。「めっちゃ風良かったんで、飛ばされたという言い方の方が正しい」としつつ、「内容も良かった」と本人も納得の飛躍だった。

幼少から憧れ、初めて出場する五輪を目前にしても気負いはない。「今は五輪のためにどうこうしようとは考えていない。むしろ適当な感じでいっちゃえ、ぐらい」。無心の状態をあえて作り、五輪前最後の２戦を連続２位と好成績で締めくくった。

今季序盤までメンタルに課題を抱えていた姿はもうない。「五輪も変わらずいけばメダルは堅いと思う。体の調子もいいし、ジャンプもすごくいい」。表彰台の常連へと成長を遂げ、２日に五輪会場となるイタリア・プレダッツォへ乗り込む。（福井浩介）

小林陵侑「内容はそこまでひどくないんで、あまり考え過ぎずに。ジャンプを見直すいいタイミングになった」