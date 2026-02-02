ベレーザの塩越がオフショットを公開した。(C)WE LEAGUE

写真拡大

　WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属するMF塩越柚歩が、２月１日に自身のインスタグラムを更新。オフを満喫するショットを複数枚公開し、ファンの注目を集めている。

　投稿された写真には、クレープをカメラに向けてアピールしながら自然な笑顔を見せる一枚をはじめ、サングラスをかけた横顔ショット、テーマパークでのひとコマ、自撮り写真などが並び、束の間のオフをリラックスした表情で楽しむ様子が収められている。

　塩越は写真とともに「２月も元気に駆け抜けるぞー!!」とコメント。シーズン再開に向けた前向きな意気込みを伝えた。
 
　この投稿に対し、SNS上では「柚歩さん、素敵です」「応援してます」「きゃわわ。試合応援に行きますー」「大好きです」といった声が寄せられた。

　なお、今季のベレーザはここまでリーグ戦で14試合を消化し、９勝２分３敗の戦績で勝点29の３位。約2か月のウィンターブレイクを終え、再開初戦は２月14日に４位のマイナビ仙台とホームで相まみえる。

　今季は全試合で先発出場を続け、ここまでチームトップの８ゴールを挙げている塩越。絶好調ドリブラーのプレーに今後も注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】塩越柚歩のリラックスしたオフショット集！