東海理化 <6995> [東証Ｐ] が2月2日後場(14:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.6％増の365億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の340億円→390億円(前期は344億円)に14.7％上方修正し、一転して13.1％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の100億円→150億円(前年同期は199億円)に49.6％増額し、減益率が49.5％減→24.4％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の126億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.8％→5.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

