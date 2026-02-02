ニチダイ <6467> [東証Ｓ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億7400万円の赤字(前年同期は1億1800万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.3％増の9400万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は5900万円の赤字(前年同期は2600万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.5％→-2.8％に大幅悪化した。



株探ニュース

