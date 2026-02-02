マクニカホールディングス <3132> [東証Ｐ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.4％減の248億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の385億円→360億円(前期は373億円)に6.5％下方修正し、一転して3.5％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の237億円→212億円(前年同期は162億円)に10.5％減額し、増益率が46.6％増→31.2％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.2％増の100億円となったが、売上営業利益率は前年同期の4.1％→3.4％に悪化した。



株探ニュース

