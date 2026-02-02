2日15時現在の日経平均株価は前週末比566.12円（-1.06％）安の5万2756.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は669、値下がりは892、変わらずは33。



日経平均マイナス寄与度は263.39円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が149.41円、ＳＢＧ <9984>が136.38円、レーザーテク <6920>が67.65円、ファナック <6954>が38.94円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を109.90円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が24.87円、リクルート <6098>が17.05円、ダイキン <6367>が14.21円、コマツ <6301>が8.76円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は空運で、以下、小売、医薬品、食料と続く。値下がり上位には証券・商品、鉱業、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

