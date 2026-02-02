河出書房新社より、“厨二心”をくすぐる「錬金術」をテーマにした新刊「ビジュアル図鑑 錬金術の歴史」が、2026年2月25日に発売されます。

A4変型判で256ページ、定価は6490円。神秘と驚異に満ちた錬金術の世界を、ビジュアルとともに楽しめる図鑑となっています。

卑金属を金に変えるという神秘的なイメージで知られる錬金術。本書ではその「錬金術」の歴史や理論に触れながら、西洋世界だけでなく、イスラム圏やアジア、日本を含む東洋の錬丹術まで紹介。

また、錬金術は、魔術や占星術、秘密結社などと結びついた神秘主義的な側面を持つ一方で、薬や顔料、酸やアルカリの発見など、科学の発展にも大きく貢献してきた背景ももっています。本書では、そうした実用面と思想的背景の両方を丁寧にひもときながら、錬金術がどのように化学へと姿を変えていったのかも描かれています。

そして、本書の大きな魅力となっているのが、豊富に収録されたビジュアル資料。古代の写本や中世の版画、実験器具の図解、美術作品まで、貴重な図版を通して、錬金術が持つ美しさや不思議さ、想像力に満ちた世界観を楽しめる構成になっています。

著者は、科学と文化の関係をテーマに数多くの著作を発表してきたイギリスの科学ライター、フィリップ・ボール氏。世界的に知られる視点と平易な語り口で、錬金術の思想や歴史を現代の読者にも親しみやすく解説しています。翻訳は辻元よしふみ氏、辻元玲子氏が担当。

錬金術やオカルトが好きな人はもちろん、ゲームやマンガの設定資料を眺めるのが好きな人にも刺さりそうな一冊となっています。

