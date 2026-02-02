【ミラノ（イタリア）＝森井智史、岡田浩幸】ミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）、女子の吉田雪乃（寿広）らが１日、本番会場のミラノ・スピードスケート競技場で初練習に臨んだ。

会場は展示施設に設置された仮設のリンク。前回北京大会男子５００メートルで銅メダルを獲得し、今大会で日本選手団の旗手を務める森重は「出来たてのリンクという感覚。中が空洞というか密度がないようなイメージ」を抱いたという。ゆっくりとしたスピードで氷の感触を確認し、「どんな状況であれ、自分の力を発揮するのみ。慣れていければいい」と語った。初の五輪に挑む吉田も氷の状態を入念に確かめ、「蹴った分が伝わらないというか、その分、音で返ってくるような感じ」と感想を述べた。

女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）はこの日、森重らより１日遅れで合宿地のドイツからミラノ入り。マルペンサ国際空港で報道陣の取材に応じ、「とうとうここまで来たという気持ちが強い。（試合までに）やれることは限られるが、時間を見定めながら最初のレースに向かっていきたい」と語った。今大会は１０００メートル、１５００メートル、女子団体追い抜きに出場する予定。