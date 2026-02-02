2日午後、群馬県桐生市の信用金庫に男1人が押し入り現金を奪って逃走する強盗事件がありました。男は現在も逃走中で、警察が行方を追っています。

警察によりますと、2日午後1時前桐生市梅田町にある桐生信用金庫梅田出張所で「強盗発生」と、従業員の女性から110番通報がありました。

男1人が信用金庫に押し入り、カウンターを乗り越え、女性従業員に対し、片言の日本語で「お金出せ、早くしろ」などと言って現金を奪ったということです。

当時、信用金庫は営業中で客はおらず、複数人いた従業員にもケガ人はいませんでした。

男はいまも現場から逃走していて、警察が強盗事件として男の行方を追っています。

男の服装の特徴は、黒色系のジャンパーのような上着・グレーか青色系のズボンで、黒色系の目出し帽を着用していたということです。

また男は押し入る際、箱のようなものを持って入り、それを置いていったということで爆発物かどうかを判断するために爆発物処理班が出動し、対応にあたっているということです。

現場は、JR桐生駅から北東におよそ3キロの住宅などが立ち並ぶ地域です。