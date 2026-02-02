MLB・ドジャースの大谷翔平選手が出演する新CMの映像が2日に公開。対談も行われ、子どもの頃に思い描いた職業を明らかにしました。

今回、大谷選手が出演したのは人材サービス企業、ディップ株式会社のCM。撮影を終え、同社の代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏と対談を行いました。

大谷選手は野球選手という職業がなかったとしたらという問いに、しばらく考え込み「宇宙飛行士になってみたいなってずっと思ってたんですよ」と答えました。その理由は「宇宙行ってみたいなっていう。本当にそうなのかなって、宇宙を見たことがないので、実際に見て確かめてみたいというのは、子どものころからずっと思っていました」と説明しました。

さらに体育教師の職業はどうかと聞かれると、少し渋りながら「本当にいろいろな、いい先生に指導してきてもらったので、そこは本当に感謝ですし、逆に自分がそうできるかなと思った時に、多分できそうにないので、あまり教えるのに向いていないのかなとは思いますね」と苦笑いで話す一幕もありました。