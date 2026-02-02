バレーボールSVリーグの男子オールスター戦

バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。西田有志（大阪ブルテオン）の行動が世界に拡散し、絶賛されている。

躊躇せず走った。咄嗟の行動で会場を沸かせた。スキルを競う「サーブストラックアウト」に登場した西田。エンドラインからサーブを打ち込んだが、ボールはコート外にいたコートオフィシャルの女性スタッフに直撃した。思わぬハプニング後、全力でダッシュ。女性スタッフのもとにヘッドスライディングし、土下座して陳謝。会場は爆笑で包まれていた。

中継したABEMAのスポーツ公式Xが実際の映像を公開。ネット上で拡散され、海外ファンからも「すぐさま誠実な謝罪をしたのは、彼の競技に対する深い敬意の表れ」「文化が大好き」「謝罪を言葉にするだけじゃなく、行動で示したね」「日本人は礼儀正しすぎる」「謙虚だな。素晴らしい」「これ以上の心からの謝罪は存在しない」と笑い混じりの称賛の声が上がっていた。

試合は、宮浦健人が主将を務める「TEAM KENTO」が、水町泰杜が主将を務める「TEAM TAITO」に3-0で勝利した。



（THE ANSWER編集部）