¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡ÛÀîÊ¥»°Ïº»á¡¡³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç£Ð£Ë¤Ëà¶ì¸Àá¡ÖÆüËÜ¤Ï²¼¼ê¤À¤â¤ó¡×
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢£²¡Á£¶·î¤Ë¹Ô¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¸µ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÀîÊ¥»°Ïº»á¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀîÊ¥»á¤«¤é£Ð£Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëà¶ì¸Àá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤«¤éÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï£Ð£ËÀï¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÆüËÜ¤Ï£Ð£Ë²¼¼ê¤À¤â¤ó¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉáÃÊÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¤½¤â¤½¤â£Ð£Ë¤òÎý½¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¿¹ÊÝ¡Ê°ì´ÆÆÄ¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë£×ÇÕ¤Ê¤ó¤«»Ï¤á¤«¤é¥ß¥¹¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤»¤¤¤è¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡££×ÇÕ¤Ç£Ð£ËÀï¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï·àÅª¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÉé¤±¤ë¡£¤½¤³¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î£Ð£ËÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£ÀÎ¤Î¡¢¡Ê£Ð£ËÀï·èÃå¤Î¤¢¤Ã¤¿£Ê¥ê¡¼¥°¤¬¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£