“急な美人化”話題の大沢あかね「超マイナスからのスタート」美容に目覚めたきっかけ・実践するホームケア伝授 多忙な中で支えられた夫・劇団ひとりの行動とは
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの大沢あかね（おおさわ・あかね／40）が、2月2日に美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）を出版。近年、SNSを中心に「以前よりさらに綺麗に」「急激に美人になった」と大沢の美しさが加速していることに驚く声が絶えない。その美しさはどのようにして磨かれたのか。モデルプレスのインタビューでは、美容に向き合うようになったきっかけから、実践している美容法、さらにはモチベーションとなった言葉や人物まで、余すことなく語ってもらった。
【写真】“急な美人化”話題40歳ママタレ、話題の近影
【Not Sponsored 記事】
◆大沢あかね美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」
本作では、仕事や育児に追われ、美容から遠ざかっていた大沢が改めて自分と向き合い、美しさを磨くようになった過程をひも解いていく。2009年にお笑い芸人・劇団ひとりと結婚し、現在は3児の母として多忙な日々を送る彼女が、日常の中で実践している美肌のためのマイルールを丁寧につづった一冊だ。
◆大沢あかね、夫・劇団ひとりは「10冊注文」
― まず、発売が決まった時の率直なお気持ちからお聞かせください。
大沢：「え、マジで？」と思いました。自分の好きなことがこうして本になって皆さんに読んでいただけると思うと、緊張と同時に「嬉しいな」というワクワク感が大きいです！
― 発売が決まった時、ご家族の反応はいかがでしたか？
大沢：喜んでくれました。旦那さんはもう10冊注文しています（笑）。
― 素敵ですね！美容や育児、仕事を並行して進めるのは大変なことかと思いますが、旦那さんの「こういう部分に助けられた」「この言葉のおかげで頑張れた」というエピソードはありますか？
大沢：どうしても美容時間は「今が自分の時間だ」というのが決まってしまうので、その間パパが子どもたちの面倒を見てくれて「今はママの時間だよ」という感じで育児を分担をしてくれたことはすごく感謝しています。
◆大沢あかね「本当に超マイナスからのスタート」
― こだわりをたっぷり詰め込んだ1冊になっていますが、どんな方に届けたいですか？
大沢：タイトルにもあるように、私自身が美容に関して遅咲きであって、あとちょっと性格がズボラなので（笑）、そういう意味では、本当に超マイナスからのスタートだったんです。なので、重い腰を上げて「これから美容やってみようかな」と思っている方にぜひ読んでいただけたらなと思います。
― 大沢さんのように「育児やお仕事をしながらでも美容に挑戦したい」という方々もこの本を手に取るかと思いますが、そういった方に特に勧めたいダイエット方法や美容法があれば教えてください。
大沢：夜ご飯はとにかくヘルシーにすることと早めに食べること。私もずっとお野菜を中心に、鶏肉や豚肉を加えたレシピをずっと作っていたんです。でも、やっぱり簡単にできるダイエットはなくて、結構辛いです。ただ、私は、今まで着られなかった服や似合わなかった服が似合うようになった時や着られるようになった時の喜びをイメージして頑張ることができました！
― すごく前向きなアプローチですね！着られる服が増えると嬉しいですよね。
大沢：今まで、すごく可愛いと思って買ったデニムを履くことができなかったんです。でも、ダイエットしたことによって履けた時は「ラッキー！」と思いました（笑）。
― 先程「美容に関して遅咲き」「超マイナスからのスタート」とお話されていましたが、以前の生活を振り返ってみて「これは今だったら絶対にやらない」「この行為が負担をかけていたな」と思うことはありますか？
大沢：メイクを落とさないで寝ることかな。あと、私はお風呂が昔から好きだったので、あまりしたことはないのですが「風呂キャン」（風呂に入るのをキャンセルすること）という言葉が今あるじゃないですか。そういうのはやってこなくてよかったなと思います。
◆大沢あかね、美容に目覚めたきっかけは？
― その当時から現在の生活に至るまで、美容に目覚めたきっかけみたいなものはあったのでしょうか。
大沢：その時までは、美容や自分の肌と向き合ってこなかったんです。でも、ある朝起きて自分の顔を鏡で見た時に、結構くすんでいたり、たるんでいたりして、“自分じゃない自分”がそこにいて。それにショックを受けて、美容を始めました。
― 向き合うようになってから、気持ちの面でも環境面でも「これが一番変わった」と思うところはありますか？
大沢：こういう（表に立つ）仕事をしていますが、意外と写真を撮られることが苦手で。でも、肌管理をするようになってメイクやヘアの幅が広がって、少し自分を好きになれたし、自信が持てたんです。マインド的なものは結構変わったと思います。
◆大沢あかね、美しさに驚いた人気女優とは
― 美容を極めていく中で、周りから言われてモチベーションが上がった言葉があれば教えてください。
大沢：芸能界って本当に綺麗な方がたくさんいらっしゃるのですが、今までだったら自分が「ヘアケアは何をされているんですか？」「お肌がすごい綺麗ですけど、どこで施術されているんですか？」と聞く側だったんです。でも、最近は“聞かれる側”になったことが嬉しいです。
― 芸能界にはたくさん綺麗な方がいらっしゃるとのことですが、特に美しさに驚いた方や目標にされている方はいらっしゃいますか？
大沢：たくさんいらっしゃいますが、中でも吉瀬美智子さんはやっぱりすごく美しいなと思います。あとはMEGUMIさんも本当にお綺麗ですし、仕事への向き合い方もすごく好きです。
◆大沢あかね、モチベーションを上げる“推し”の存在
― 書籍では、推しの存在がモチベーションの向上に繋がったともお話されていましたが、最近、推しに元気をもらった出来事はありますか？
大沢：去年から本当にいろいろな方のライブに行かせていただいているのですが、どこから撮られてもいいような肌管理や、あれだけのパフォーマンスをするための体作りにめちゃくちゃ刺激を受けています。
― 最近だと、どなたのライブに行かれましたか？
大沢：結構いろいろ行っています。LE SSERAFIMさんや、Mrs.GREEM APPLEさん。直近だと超◆ときめき宣伝部（◆は正確にはハートマーク）さんのライブに行って「可愛いな〜」と思いました！
― そうなんですね！ライブ前の自分磨きに力を入れる方は多いと思いますが、そんな方におすすめの美容法はありますか？
大沢：汗をかいて肌をトーンアップさせることがおすすめです。サウナに行ったり、私だったら家でヨモギ蒸しをやったり。そうすると、次の日の肌がかなり変わります！
― ほかにも日頃からおすすめしたいケアはありますか？
大沢：スキンケアで大事なのは、スチーマーなどで毛穴を開かせて肌の汚れをちゃんと落としてあげること。スチーマーを持っていない方だったら、お風呂のシャワーを湯船に当てて、ちょっとミストサウナっぽくして浴室を温めてからメイクを落とす。それできちんと洗う。保湿についても、化粧水を肌に塗るところから始める方が多いと思うのですが、私はまず乳液を塗って、化粧水をして、乳液で蓋をしてあげて、最後はクリームでがっつりもう一度蓋をするという「乳液のサンドイッチ」をすることがルーティーンになっています。
ヘアケアは、通っている美容室で月に2回トリートメントをしています。あと、半身浴をしている時にトリートメントを塗りながら100円ショップなどで売っている使い捨てのシャワーキャップを被って、たまにホットタオルを乗せてトリートメントを浸透させるホームケアをしています。
◆大沢あかね、育児で一番大変だった出来事
― 育児、仕事、そして美容と両立に悩む方もいらっしゃると思いますが、大沢さんは、これまでの道のりを振り返ってみて「一番これが辛かった」「悔しかったな」と悩んだ時期はありましたか？
大沢：育児だといろいろあるのですが、下の子が生まれたら、上の子のケアがすごく大変でそれがもう一番辛かったです。上の子の手を繋いで、2番目の子をベビーカーに乗せて、3番目の子を抱っこ紐で抱いて買い物に行かなければならない時。スーパーの狭い通路を「すみません」と言いながら通って、重い荷物を持って帰ってくるのが結構大変でしたね。
― 同じように、両立に悩む方にエールを送るならどんな言葉を送りたいですか？
大沢：なんでも「頑張ろう！」とすると、続かなかった時に挫折した感がすごく大きくなると思うので「頑張らずに楽しもう」という気持ちで、楽しみを見つけてほしいです。例えば、私は「お風呂美容を始めよう」と思って、お風呂の中での楽しみを見つけたんですね。好きな入浴剤を入れてみたり「お風呂の中で大好きなドラマの続きを見よう」と決めたり。そういう楽しみを見つけながら綺麗になれたら、とってもハッピーだと思うので、ぜひ楽しみを見つけながら美容をエンジョイしてください！
◆大沢あかねの夢を叶える秘訣
― 今回、ご自身では初となる美容本を出版されるなど新たな挑戦をされましたが、今後挑戦してみたいことはありますか？
大沢：いろいろなコスメを使って試すことが大好きなので、自分が好きなものだけで作ったコスメやスキンケアを作ってみたいという思いがあります。あと、昨年1年間ずっと同じ役で舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出させていただいたんです。お芝居ってすごく大変な面もあるけど、とってもやりがいがあるお仕事だなと思ったので、チャンスをいただけるのであればそういうことにもチャレンジさせていただきたいなと思います。
― ライフスタイルを通して、ご自身のなりたい姿を更新し続けている大沢さんだからこそ思う、夢を叶える秘訣を教えてください。
大沢：やっぱり楽しむことじゃないですかね。これはずっと永遠のテーマだと思っているのですが、頑張りすぎるとダメだった時にショックがとても大きいと思うので、楽しみながら夢に近づいていくことができたら毎日がとっても楽しくなるんじゃないかなと思います！
― 貴重なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆大沢あかね（おおさわ・あかね）プロフィール
1985年8月16日生まれ。大阪府出身。幼少時から子役として活躍後、雑誌「ピチレモン」の専属モデルに。その後も、モデルとしてだけでなくドラマ「ブスの瞳に恋してる」（フジテレビ系／2006年）、NHK連続テレビ小説「てるてる家族」（2003年〜2004年）、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」（2024年〜2025年）などに出演。また、人気トークショー「土曜スタジオパーク」（NHK／毎週土曜日13時50分〜）では2012年から2017年の5年にわたって司会を務めていたほか、近年では日本テレビ系情報バラエティー「スッキリ」（2010年〜2018年）水曜コメンテーターをはじめ、同局系「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）木曜レギュラーとして活躍。多方面で才能を発揮している。
【Not Sponsored 記事】