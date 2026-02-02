「それどこで買ったの？」→ なんと【ダイソー】！ デザイン大優勝♡「サンリオグッズ」

いつも使っているバッグやポーチがボロボロになってきた……。せっかく買い替えるなら、お気に入りのキャラグッズがいい！ そんな人にチェックしてほしいのが【ダイソー】の「サンリオグッズ」。持つだけで周りの視線を集められそうなポップなデザインで、使うたびに気分が上がるかも！ 店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

レトロ可愛いスクエアトートバッグ

【ダイソー】「デイリートートバッグS スクエア サンリオキャラクターズ レトロ」\110（税込）

コロコロクリリンやけろっぴなど、懐かしいキャラクターが大集合したトートバッグ。レトロなデザインで、思わず「懐かしい！」と注目を集めるかも。@ftn_picsレポーターのともさんによると「500mlのペットボトルが2本、余裕で入ります」とのことで、実用性も十分。プレゼントを入れるバッグとして使っても喜ばれるかも。

キラキララメが華やかなキャラクターポーチ

【ダイソー】「ラメポーチ キャラクターミックス ごっこあそび」\110（税込）

人気キャラクターが大集合したポップなデザインのポーチは、サンリオ好き必見。キラキラのラメが華やかで、持つだけで気分が高まりそうです。ビニール素材のポーチは、筆記用具やコスメの収納にぴったり。レポーターのともさんによると「サイズは約20cm × 10cm」とのことで、収納力もしっかりありそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M