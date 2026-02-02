ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターズのグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します！

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2026年1月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する「初音ミク×シナモロール」グッズに、新デザインが続々登場。

2026年1月は赤ちゃんのように包まれた姿や、季節感あるコーデの「シナモロール」と「初音ミク」がラインナップされます☆

飾ったり、連れ歩いたりしたくなる、キュートなコラボグッズです！

初音ミク×シナモロール マスコット おねんねVer.

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約12×5×10cm

種類：全4種（初音ミク（おやすみ）、初音ミク（みみむすび）、シナモロール（おやすみ）、シナモロール（みみむすび））

「初音ミク×シナモロール」コラボのマスコットに、新デザインが登場。

おくるみ姿で赤ちゃんのようなデザインに仕上げられた「初音ミク」と「シナモロール」のマスコットです☆

お揃いデザインのおくるみやリボンがとってもキュート。

お耳とヘアスタイルもリンクしたコーディネートになっています！

初音ミク×シナモロール マスコット WINTER Ver.

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約14×4×10cm

種類：全4種（初音ミク（WINTER）、シナモロール（WINTER）、初音ミク（しろくま）、シナモロール（しろくま））

新規描きおろしのケープ&白くま着ぐるみデザインを使用した「初音ミク×シナモロール」が登場。

冬らしいお揃いのコスチュームで、寒い季節のお出かけも楽しくなりそうです。

ケープ姿のふたりはブルーのリボンがアクセント。

シロクマ着ぐるみはふわふわ素材がポイントです☆

初音ミク×シナモロール 寝そべり ぬいぐるみ WINTER Ver.

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約10×16×12cm

種類：全4種（初音ミク（WINTER）、シナモロール（WINTER）、初音ミク（しろくま）、シナモロール（しろくま））

ケープ&白くま着ぐるみデザインのプライズが、”寝そべり”ぬいぐるみとして登場。

ブルーのリボンがアクセントになったケープや、ふわもこのシロクマ着ぐるみで冬らしい姿をしています。

お揃いコーデの「シナモロール」と「初音ミク」の寝そべり姿がとってもキュート☆

笑顔やウィンクなど、同じ表情なのもポイントです。

人気の「初音ミク×シナモロール」グッズに、キュートなおくるみ姿や冬コーデのふたりがラインナップ。

セガプライズのサンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post おくるみ姿やケープ＆着ぐるみ姿のマスコットとぬいぐるみ！セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ appeared first on Dtimes.