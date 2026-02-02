おくるみ姿やケープ＆着ぐるみ姿のマスコットとぬいぐるみ！セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターズのグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します！
© CFM
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367
登場時期：2026年1月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開する「初音ミク×シナモロール」グッズに、新デザインが続々登場。
2026年1月は赤ちゃんのように包まれた姿や、季節感あるコーデの「シナモロール」と「初音ミク」がラインナップされます☆
飾ったり、連れ歩いたりしたくなる、キュートなコラボグッズです！
初音ミク×シナモロール マスコット おねんねVer.
© CFM
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約12×5×10cm
種類：全4種（初音ミク（おやすみ）、初音ミク（みみむすび）、シナモロール（おやすみ）、シナモロール（みみむすび））
「初音ミク×シナモロール」コラボのマスコットに、新デザインが登場。
おくるみ姿で赤ちゃんのようなデザインに仕上げられた「初音ミク」と「シナモロール」のマスコットです☆
お揃いデザインのおくるみやリボンがとってもキュート。
お耳とヘアスタイルもリンクしたコーディネートになっています！
初音ミク×シナモロール マスコット WINTER Ver.
© CFM
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367
登場時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約14×4×10cm
種類：全4種（初音ミク（WINTER）、シナモロール（WINTER）、初音ミク（しろくま）、シナモロール（しろくま））
新規描きおろしのケープ&白くま着ぐるみデザインを使用した「初音ミク×シナモロール」が登場。
冬らしいお揃いのコスチュームで、寒い季節のお出かけも楽しくなりそうです。
ケープ姿のふたりはブルーのリボンがアクセント。
シロクマ着ぐるみはふわふわ素材がポイントです☆
初音ミク×シナモロール 寝そべり ぬいぐるみ WINTER Ver.
© CFM
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367
登場時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約10×16×12cm
種類：全4種（初音ミク（WINTER）、シナモロール（WINTER）、初音ミク（しろくま）、シナモロール（しろくま））
ケープ&白くま着ぐるみデザインのプライズが、”寝そべり”ぬいぐるみとして登場。
ブルーのリボンがアクセントになったケープや、ふわもこのシロクマ着ぐるみで冬らしい姿をしています。
お揃いコーデの「シナモロール」と「初音ミク」の寝そべり姿がとってもキュート☆
笑顔やウィンクなど、同じ表情なのもポイントです。
人気の「初音ミク×シナモロール」グッズに、キュートなおくるみ姿や冬コーデのふたりがラインナップ。
セガプライズのサンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
