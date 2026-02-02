アトレが運営する「アトレ吉祥寺」では、2026年2月2日(月)から2月14日(土)まで、バレンタイン特別催事「ちょこ市」を開催します。

世界に名を馳せるショコラティエの芸術的な一粒から、毎日をちょこっと幸せにする親しみやすいお菓子まで、バリエーション豊かなチョコレートが集結します☆

アトレ吉祥寺「ちょこ市」

開催場所・期間：

本館2階 POPUP SPACE 2026年2月2日(月)〜2月14日(土)

本館1階 はなびの広場 特設会場 2026年2月5日(木)〜2月14日(土)

本館1階 食品催事スペース 2026年2月7日(土)〜2月14日(土)

営業時間：アトレ吉祥寺営業時間に準じます(初日11：00 OPEN、最終日19：00 CLOSE)

アトレ吉祥寺のバレンタインを彩る恒例行事として定着した、特別催事「ちょこ市」が今年、ついに3回目を迎えます！

今回の「ちょこ市」は、手に取った瞬間にぬくもりが伝わるような「深い赤のタータンチェック」がモチーフ。

スタイリッシュでありながらも、どこかほっとする心地よさをお届けします。

大切な人を想うギフト探しはもちろん、自分へのとっておきのご褒美を見つけられる、ぬくもりあふれるマーケットを展開☆

館内全体でギフト需要を盛り上げるなか、「ちょこ市」は期間限定のチョコ販売をメインに、チョコを愛するすべての方へ贈る空間となっています。

ピエール マルコリーニ

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

2015年、ベルギー王室御用達の栄誉を授かった同国を代表するショコラティエ。

カカオへのこだわりがマルコリーニの最大の特徴です。

「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」は、世界を旅するショコラティエ、ピエール マルコリーニが日本各地を巡って生み出した特別なアソートです。

デメル

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

オーストリア皇帝として長きにわたり君臨したハプスブルク家の紋章をブランドマークとする「デメル」。

1786年創業以来、ウィーンの老舗洋菓子舗として、世界中の人々に愛され続けています。

バレンタインでは、デメルの代表的商品「ソリッドチョコ猫ラベル」や、今年限定のバレンタインオリジナル商品などが取り揃えられています。

ブノワ・ニアン

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

★ちょこ市初出店

ベルギー発ショコラトリー「ブノワ・ニアン」がアトレ吉祥寺に期間限定出店。

単一農園・単一品種カカオにこだわった、産地ごとの個性豊かなショコラをお楽しみください。

Toshi Yoroizuka(トシヨロイヅカ)

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

毎年の新作を出しているCollection。

今年のテーマは「reBORN」です。

鎧塚シェフのスペシャリテ「トシ・マンデルクローネ」をボンボンショコラで再現。

小田原のみかんやピスタチオなど、シェフのこだわりを詰め込んだ至高の4粒です☆

メリーチョコレート

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

「ポケモン meets メリーチョコレート」のアソートボックスシリーズに、新たにメタモンが仲間入り。

シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせました。

「ナハトラビュリント」は、リザが古城で見つけた「古代神話」には寒海を遥か西に進んだ先の海底に、幻の帝国が眠ると記される物語。

古城から海底に眠る幻の帝国までの旅路をイメージした商品です。

モロゾフ

開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

「コーヒーラボ(モロゾフ×オニバスコーヒー)」は、コーヒー豆を産地から厳選し焙煎方法、淹れ方までこだわり抜いた一杯を提供するスタイルを貫くオニバスコーヒーとモロゾフのチョコレートが融合。

理想のコーヒー豆との出逢いが生み出すチョコレートの新しい魅力を提案します。

「ショコラな猫 by モロゾフ」は、まるでスイーツのように甘く、愛らしい表情の子猫たち。

さまざまな子猫の表情を描いたデザイン缶は思わず手に取りたくなる可愛さです☆

デジレー

開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

代々受け継がれてきた秘伝のレシピに、現代の熟練ショコラティエの技と発想が息づく本場ベルギーチョコレート。

時代を超えて愛され続ける上質な味わいを心ゆくまでお楽しみください。

日本では常設店を構えておらず、この時期だけの限定販売です！

カカオシック/ディアーズ

開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

「cacaosic(カカオシック)」は、シンプルで少し特別なチョコレートを。

エアリー感のある厚さ10mmのチョコレートサンドです。

「DEARS(ディアーズ)」は、ちょこ市初出店！

どこか懐かしく、どこか新しい。

発酵バターを使用した、ほろっとほどける食感と、芳醇な香りが広がる贅沢なディアマンクッキーです。

ゴディバ

開催場所：食品催事スペース(本館1階)

100周年を迎えるゴディバが送り出す、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。

時代を超えて愛され続けるチョコレートから100周年記念粒までをシックで華麗なパッケージに詰め合わせました。

これまでの軌跡と未来に想いを馳せて、驚きと喜びを運ぶ”遊び心”を込めたチョコレートと共に、100年の歴史を巡る旅をお楽しみください☆

世界を代表するショコラティエが集結し、それぞれのこだわりが詰まった至福のチョコレートたちが勢ぞろい！

深い赤のタータンチェックのぬくもりあふれる空間で、大切な人へのギフトや自分へのご褒美を見つけてください。

バレンタインを特別な一日にするショコラとの出会いが待っています☆

アトレ吉祥寺「ちょこ市」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ちょこ市」の開催期間はいつですか？

2026年2月2日(月)から2月14日(土)までです。

ただし、開催場所によって期間が異なりますのでご注意ください。

Q. 営業時間は何時から何時までですか？

アトレ吉祥寺の営業時間に準じます。

初日は11：00オープン、最終日は19：00クローズとなります。

Q. どこで開催されていますか？

本館2階 POPUP SPACE、本館1階 はなびの広場 特設会場、本館1階 食品催事スペースの3ヶ所で開催されます。

Q. 初出店のブランドはありますか？

はい、「ブノワ・ニアン」と「ディアーズ」がちょこ市初出店となります。

Q. アクセス方法を教えてください

吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心ときめくショコラが勢ぞろい！アトレ吉祥寺「ちょこ市」 appeared first on Dtimes.