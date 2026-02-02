ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーの愛らしい装束姿が話題となっている。

１日に自身のインスタグラムを更新した宇賀神アナ。「光栄なことに、今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました。」と書き巫女装束姿を公開。「一日巫女として福豆まきをさせていただくのは今回で３回目。やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と節分祭を振り返った。さらに「“節分”の機会を通じて「黒豆」の良さを改めて知っていただくため、『節分祭 “黒”福豆まき』が今年も開催されました。」と豆まきが開催される経緯を紹介。「今年も平穏無事に過ごせますよう、願いを込めて"黒"福豆まきをしました。皆さまにとっても良き一年となりますように。」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「うわすごい似合います」「ご利益がありそうなのでスマホの壁紙にしようかな」「今年も大役お疲れさまでした」「日本一巫女装束が似合うアナウンサー」「惚れてまう」「美しすぎる」「和が良く似合う」「メグさんから福を分けていただきたい」などの声が寄せられている。