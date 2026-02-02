ABCテレビ退社の東留伽アナ、薔薇色の新ア―ティスト写真＆肩書など詳細プロフィール公開 東大大学院にも所属
1月末でABCテレビを退社した東留伽アナウンサー（28）が2日、自身のSNSを更新し、独立後初となる新アーティスト写真＆プロフィールなどを公開した。
【写真】ABCテレビ退社の東留伽アナ、薔薇色の新アー写真
インスタグラムでは、薔薇色のコーデを披露し「こちらのアカウントは、今後、私東留伽の個人アカウントとして運用を継続致します。今後とも発信をお楽しみに」と呼びかけた。Xアカウントは（@azumaruka）。
また、「Azuma Ruka Official Site」の開設を案内。新たな肩書は、フリーアナウンサー／アーティストとした。プロフィールでは「現在は東京大学大学院にて美学芸術学研究室に所属し、理論と実践からの両面からアートに携わっている」と記された。
直近では、3月29日〜4月5日に東京で初個展『花の祝福＜La Grace des Fleurs＞』を開催する。場所は、銀座のマグナス東京。4月5日にはトークショー＆サイン会も実施する。
■東留伽 フリーアナウンサー／アーティスト
1997年6月23日大阪生まれ、北海道札幌市育ち。
朝日放送テレビのアナウンサーとして活動後、2026年に独立。
司会・ナレーション・トークイベントなど、言葉を通じた表現活動を行う一方で、作家としても国内外で作品制作・発表を続けている。
2023〜2024年にかけてフランスに滞在し、パリを拠点に芸術研鑽を積む。15カ国を旅し、SNSで各国の様子を発信。Instagramのフォロワーは23万人を超える。
現在は東京大学大学院にて美学芸術学研究室に所属し、理論と実践からの両面からアートに携わっている。
経歴
2020年 大阪大学 人間科学部 卒業
2020年 朝日放送テレビにアナウンサーとして入社。
『朝だ！生です旅サラダ』や『newsおかえり』などを担当。
2023〜2024年 フランス・パリを拠点に芸術研鑽
Chelsea College of Arts（ロンドン）アートプログラム
受講、マサリク大学（チェコ共和国）国際政治学
2025年〜 東京大学大学院 人文社会系研究科
美学芸術学研究室 修士課程入学
2026年 朝日放送テレビ退社 フリーアナウンサーとして独立。
出演歴
朝だ！生です旅サラダ
新婚さんいらっしゃい！（ナレーション）
教えて！ニュースライブ 正義のミカタ ほか
語学・その他
英語：IELTS 7.0
フランス語：B2
旅行、社交ダンス（ラテン）、美術館・ギャラリー巡り
【写真】ABCテレビ退社の東留伽アナ、薔薇色の新アー写真
インスタグラムでは、薔薇色のコーデを披露し「こちらのアカウントは、今後、私東留伽の個人アカウントとして運用を継続致します。今後とも発信をお楽しみに」と呼びかけた。Xアカウントは（@azumaruka）。
また、「Azuma Ruka Official Site」の開設を案内。新たな肩書は、フリーアナウンサー／アーティストとした。プロフィールでは「現在は東京大学大学院にて美学芸術学研究室に所属し、理論と実践からの両面からアートに携わっている」と記された。
■東留伽 フリーアナウンサー／アーティスト
1997年6月23日大阪生まれ、北海道札幌市育ち。
朝日放送テレビのアナウンサーとして活動後、2026年に独立。
司会・ナレーション・トークイベントなど、言葉を通じた表現活動を行う一方で、作家としても国内外で作品制作・発表を続けている。
2023〜2024年にかけてフランスに滞在し、パリを拠点に芸術研鑽を積む。15カ国を旅し、SNSで各国の様子を発信。Instagramのフォロワーは23万人を超える。
現在は東京大学大学院にて美学芸術学研究室に所属し、理論と実践からの両面からアートに携わっている。
経歴
2020年 大阪大学 人間科学部 卒業
2020年 朝日放送テレビにアナウンサーとして入社。
『朝だ！生です旅サラダ』や『newsおかえり』などを担当。
2023〜2024年 フランス・パリを拠点に芸術研鑽
Chelsea College of Arts（ロンドン）アートプログラム
受講、マサリク大学（チェコ共和国）国際政治学
2025年〜 東京大学大学院 人文社会系研究科
美学芸術学研究室 修士課程入学
2026年 朝日放送テレビ退社 フリーアナウンサーとして独立。
出演歴
朝だ！生です旅サラダ
新婚さんいらっしゃい！（ナレーション）
教えて！ニュースライブ 正義のミカタ ほか
語学・その他
英語：IELTS 7.0
フランス語：B2
旅行、社交ダンス（ラテン）、美術館・ギャラリー巡り