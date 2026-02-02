中国では「春節」の前の旅行シーズンが始まり、のべ95億人が移動する見通しです。一方、日本への渡航自粛の影響も広がっています。

【映像】春節前の大移動 上海の様子

尾崎文康記者リポ「春節を前にきょうから、鉄道などが特別な運行態勢に入ります。朝からすでに、里帰りの人たちなどで大変な混雑です」

中国では、旧暦の正月にあたる「春節」前後の40日間は、交通機関が特別な態勢をとる「春運」と呼ばれます。今年はこの時期、過去最多の延べ95億人が移動すると予測されていて、去年より5億人ほど増える見込みです。

一方、中国政府は春節期間も引き続き、日本への渡航を自粛するように呼びかけています。その影響は、日本旅行を取り扱う旅行会社にも及んでいます。

STS上海小月旅行肖廷福社長「（売上は）少なくとも4割、あるいは5割以上は減少しています」

海外旅行先として、今年は特にタイをはじめ東南アジアが人気だといいます。一方で、社長は。

STS上海小月旅行肖廷福社長「あまり心配はしていません。なぜなら日本には優れたサービスと旅行先としての強みがあり、状況は好転すると信じています」

今年の春節の連休は、2月15日からの9日間です。（ANNニュース）