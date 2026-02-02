ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」が2日、夏恒例の音楽フェス「SUMMER SONIC 2026」（8月14〜16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪・万博記念公園）に、初出演することを発表した。ヘッドライナーとして会場を大いに盛り上げる。

「サマソニ」は同日、出演アーティスト第1弾を発表。ヘッドライナーはラルクとTHE STROKESとが務める。他にもJAMIROQUAI、DAVID BRYNE、サカナクション、Suchmosらの出演が決定。出演日程は後日発表となる。

L'Arc-en-Cielは今年5月30日に結成35周年を迎える。アニバーサリーイヤーは、約2年半ぶりの全国ツアー「35th L’Anniversary TOUR」の開催を発表するなど、精力的に活動を展開する予定。

国民的レジェンドバンドのサマソニ初出演にSNSには「サマソニにラルクが、しかもヘッドライナーとか発表されてまだ動揺してる……」「え？！ラルクが？！サマソニ？！」「大興奮！！」「サマソニにラルク！？マジで！？」「夏フェスめちゃ苦手なんだけど、頑張って行くか」などの歓喜の声が溢れていた。