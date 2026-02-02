外が寒くてテンションが下がっていた大型犬が、暖かい場所に移動したら…？大型犬の表情の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万6000回再生を突破。「めちゃくちゃ可愛い」「良かったね」といった声が寄せられています。

【動画：寒くてテンションが下がる大型犬→暖房のある部屋へ行くと…分かりやすすぎる『表情』】

大型犬が寒すぎてしょんぼり顔に

Instagramアカウント「leo_leo0327」に投稿されたのは、ホワイトシェパードの「れお」君の寝る前の様子です。れお君はお庭でトイレを済ませてから家の中に戻ってきたのですが、外が寒かったせいでテンションだだ下がりになってしまったそう。

ママさんが体を温めようとお洋服を着せてあげても、頭を優しく撫でてあげても、れお君はしょんぼり顔のままだったとか。

暖かい場所に移動したら…

ママさんが「寝る用意しようか」と声を掛けると、リビングのドアを見つめて「開けて」と訴えるれお君。そしてドアを開けてあげたらトコトコと中に入っていって、「ここで寝る」と床でくつろぎ始めたそう。

れお君が選んだ場所は、暖房器具の前。どうやらリビングで1番暖かい場所がどこなのかを、しっかり把握しているよう。「あ～、寒かった…」とばかりに暖房の前を陣取って体を温めようとする姿は、なんだか人間っぽくて微笑ましいです。

表情の変化が可愛すぎる！

ママさんは「ここは温かい風がくるもんね」と声を掛けながら、れお君の頭やあごをナデナデしてあげたそう。するとれお君は「うん！僕、暖かい場所を知ってます」とばかりにニッコリ！先ほどまでのしょんぼり顔が嘘のように、ものすごく幸せそうな笑顔を見せてくれたとか。

その分かりやすすぎる表情の変化が愛おしくて、見ているこちらまでニコニコしてしまいます。これからもれお君の表情豊かで可愛い姿は、人々に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

この投稿には「なんて可愛いんだ！最後のニッコリさんにやられちゃった」「ショボーンも可愛い」「わんこは賢いので暖かいところよくわかってますよね」といったコメントが寄せられています。

れお君の可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「leo_leo0327」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「leo_leo0327」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。