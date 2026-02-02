ワンコがおばあちゃんのベッドで寝ようとしていたら、「あんたはこっち！」と移動させられて…？ワンコとおばあちゃんの微笑ましいやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で73万9000回再生を突破しています。

【動画：どうしてもおばあちゃんの近くで寝たい犬→『あんたは別の所で寝るの！』と移動させられ…愛おしい結末】

おばあちゃんの近くで寝たいワンコ

TikTokアカウント「user4687020081253」に投稿されたのは、トイプードルの「茶々丸」くんとおばあちゃんの就寝前の一コマです。この日、茶々丸くんはおばあちゃんのベッドで寝ようとしていたのですが、「あんたはここじゃない」と言われてしまったそう。

そしておばあちゃんは茶々丸くんを抱っこして、「ここで寝るの！」と別の場所へ移動させたとか。その移動先とは、すぐそこに置いてある犬用ベッド。おばあちゃんはなんだかんだ言いながら、自分のベッドに茶々丸くんが寝るスペースを作ってくれているのです。深い愛情を感じて、ほっこりしますね！

愛を感じるやり取りにほっこり

ほんの少し移動しただけなので、茶々丸くんも異論はないはず。…と思いきや、茶々丸くんは不満そうなお顔を見せたとか。どうやらただおばあちゃんと同じベッドで寝るのではなく、ピタッとくっつけるほど近くで寝たいようです。甘えん坊ゆえの反応が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

おばあちゃんは茶々丸くんが寒くないように、ブランケットを2枚もかけてくれたそう。しかし「ねんね」と声をかけても、素直に寝ようとしない茶々丸くん。おばあちゃんをじっと見つめて、「もっと近くで寝させてよ～」と無言のアピールを続けていたそうですよ。相思相愛な2人のやり取りは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「明らかに不満な顔してて可愛いww」「くっついて寝たいんだよね」「愛されてるの丸わかり」「わんちゃんもばーちゃんも長生きしてほしい」といったコメントが寄せられています。

ワンコはおばあちゃんが大好き！

茶々丸くんはとにかくおばあちゃんのことが大好きで、いつもそばにいたがるそう。一緒にソファに座っている時におばあちゃんが「下におりて」と伝えたら、「やだ！離れたくない！」とばかりにくっついてきたこともあったとか。2人の愛と幸せにあふれた日々が、この先もずっと続きますように。

茶々丸くんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user4687020081253」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user4687020081253」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。