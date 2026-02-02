元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が2日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、麻薬取締法違反などの疑いが持たれた女優・米倉涼子（50）が不起訴処分になったことを受け、自身の見解を示した。

一部週刊誌が昨年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じ、米倉は同12月、自身の公式サイトで捜索を受けたことを認めた。同法違反容疑などの疑いで書類送検されたが、今年1月30日に東京地検が不起訴処分を明らかにした。米倉は31日、公式サイトで「私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」などと説明した。

橋下氏は不起訴処分について、3つのケースがあると解説。「容疑は十分あるけども今回は猶予しましょうというものと、証拠が不十分だったりする場合、全く嫌疑も何もない場合があって、ただ理由は基本的には明らかにしません」とした。その上で「日本は裁判で罪が確定されて、初めて罪になる。不起訴ということは、どんな理由があっても無罪ということを前提に考えなければいけない」と述べた。

今回の不起訴について、米倉は「私が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へご迷惑をおかけする可能性もあるため、弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます」と説明。コメントの場を設けないとした。橋下氏は「会見を開くと、記者から事実、細かい話の質問が出てくる。それは政治家でない限りは、細かなところまで説明する必要はないと思いますよね」と、米倉の判断に理解を示した。

事件を受けて活動を自粛していた米倉だが、「今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております。今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます」と、活動再開をほのめかした。橋下氏は「スポンサーというのはCMのイメージを考えますから、後はどう判断するかということですけど、ただ無罪であることは前提にしないといけない」と、見解を口にした。