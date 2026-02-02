アニメイト初となる「BEYBLADE X アニメイトカップ」をアニメイト池袋本店で3月29日に開催！ POP UP SHOPも展開
アニメイトは3月29日、アニメイト池袋本店のB2F アニメイトシアターにてベイブレード公式大会 「BEYBLADE X アニメイトカップ」を開催する。合わせて「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」も開催される。
「BEYBLADE X アニメイトカップ」
「BEYBLADE X アニメイトカップ」で開催されるのは6歳以上（オープン）。大会には参加費3,000円がかかる。参加者にはアニメイトカップG2参加資格、1000ベイポイント、BEYBLADE X アニメイトコラボステッカーが入手できる。入賞景品は以下の通り。その他、参加方法などの詳細は「BEYBLADE X」公式ホームページより確認して欲しい。
優勝
ストリングランチャー ゴールドver.
12,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券10,000円分
準優勝
ストリングランチャー シルバーver.
10,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券5,000円分
3位
ストリングランチャー ブロンズver.
8,000ベイポイント
BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイトオリジナルグッズ＆アニメイト商品券3,000円分
4位
6,000ベイポイント
参加賞
1,000ベイポイント
「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」
大会が行われるアニメイト池袋本では3月7日より3月29日まで7、FのSOUTHにて「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」される。様々なオリジナルグッズが発売されるだけでなく、特別展示、フリーバトルスペース設置、スタッフバトルも開催される。「CX-00 イベント限定 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド」を含むイベント限定商品の販売も実施される。販売商品の一部は以下の通り。
キャップ
発売日：3月7日
価格：3,850円
ピンズ
発売日：3月7日
価格：各880円
種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/ヘルズリーパー/ウィザードアーク）
キーホルダー
発売日：3月7日
価格：各880円
種類：4種（ドランブレイブ/メテオドラグーン/ヘルズリーパー/ウィザードアーク）
ころっと アクリルフィギュアコレクション
発売日：3月7日
価格： 1パック770円（税込）
１BOX（8パック入り）6,160円（税込）
種類：全8種
イベント限定商品情報
・CX-00 【イベント限定】 スターター ペガサスブラストATr メタルコート:レッド
・BX-00 【イベント限定】 スターター コバルトドラグーン2-60C メタルコート:ブラック
・BX-00 【イベント限定】 カスタムグリップ クリアブラックVer.
※販売日や販売方法などの詳細は追ってHP・店頭に掲載いたします。続報をお待ちください。
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ