来年のゴールデンウィークは7連休取れるかも？2027年国民の祝日発表　内閣府

内閣府は2日、来年2027年の祝日を発表した。祝日のうち、「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されておらず、国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表している。

国立天文台は2日、2027年の「春分の日」は3月21日、「秋分の日」は9月23日と公表したため、内閣府は2日、2027年の祝日を発表した。

27年のゴールデンウィークは、4月29日の「昭和の日」が木曜日で、翌日30日にお休みを取れば、5月5日（水）のこどもの日まで7連休となる。

以下、内閣府が発表した2027年の祝日。

元日 1月1日

成人の日 1月11日

建国記念の日 2月11日

天皇誕生日 2月23日

春分の日 3月21日

昭和の日 4月29日

憲法記念日 5月3日

みどりの日 5月4日

こどもの日 5月5日

海の日 7月19日

山の日 8月11日

敬老の日 9月20日

秋分の日 9月23日

スポーツの日 10月11日

文化の日 11月3日

勤労感謝の日 11月23日

なお3月22日（月）は、前日の3月21日春分の日が日曜日であるため、祝日法第3条第2項により、振替休日となる。