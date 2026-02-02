来年のゴールデンウィークは7連休取れるかも？2027年国民の祝日発表　内閣府

写真拡大

内閣府は2日、来年2027年の祝日を発表した。祝日のうち、「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されておらず、国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表している。

国立天文台は2日、2027年の「春分の日」は3月21日、「秋分の日」は9月23日と公表したため、内閣府は2日、2027年の祝日を発表した。

27年のゴールデンウィークは、4月29日の「昭和の日」が木曜日で、翌日30日にお休みを取れば、5月5日（水）のこどもの日まで7連休となる。

以下、内閣府が発表した2027年の祝日。

元日    　　　　1月1日    
成人の日    　　1月11日    
建国記念の日    2月11日    
天皇誕生日    　2月23日    
春分の日    　　3月21日    
昭和の日    　　4月29日    
憲法記念日    　5月3日    
みどりの日    　5月4日    
こどもの日    　5月5日    
海の日    　　　7月19日    
山の日    　　　8月11日    
敬老の日    　　9月20日    
秋分の日　　　9月23日    
スポーツの日　10月11日    
文化の日　　　11月3日    
勤労感謝の日　11月23日    

なお3月22日（月）は、前日の3月21日春分の日が日曜日であるため、祝日法第3条第2項により、振替休日となる。