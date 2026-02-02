来年のゴールデンウィークは7連休取れるかも？2027年国民の祝日発表 内閣府
内閣府は2日、来年2027年の祝日を発表した。祝日のうち、「春分の日」と「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されておらず、国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表している。
国立天文台は2日、2027年の「春分の日」は3月21日、「秋分の日」は9月23日と公表したため、内閣府は2日、2027年の祝日を発表した。
27年のゴールデンウィークは、4月29日の「昭和の日」が木曜日で、翌日30日にお休みを取れば、5月5日（水）のこどもの日まで7連休となる。
以下、内閣府が発表した2027年の祝日。
元日 1月1日
成人の日 1月11日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月21日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月19日
山の日 8月11日
敬老の日 9月20日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月11日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
なお3月22日（月）は、前日の3月21日春分の日が日曜日であるため、祝日法第3条第2項により、振替休日となる。