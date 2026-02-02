THE ALFEE高見沢俊彦（71）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9時50分）にVTR出演。フリーアナウンサー古舘伊知郎の妻と修羅場になりかけた出来事を明かした。

番組に古舘がゲスト出演。同い年の親友としてVTRに登場すると、古舘との思い出話を紹介した。

「いっちゃん（古舘）はプロレスの実況をやってたから、いろんな技を知ってるんです」と語り、「当時グレイシー柔術が俺も好きで、飲んでる時に『こうやって（技を）かけてこうするんだ』って。カウンターで飲んでたんでなかなかできないんで、ちょっとうち行こうぜって」と深夜のノリで古舘の自宅に行き、技を掛け合うことになったという。

古舘と2人でもみ合いのようになっていると「ドタンバタンってなってる時にちょうど奥さまが起きられてきて」と回想。「俺が上になってたのかな。髪が当時赤かったので。すごい長いし。多分勘違いされたんだと思う。『あんた何やってんのー！』みたいな感じで」と女性に間違われたと苦笑した。

スタジオの古舘は「飲んでる時にバーで調子に乗って、子どもみたいになっちゃったんですね。ベロベロになって」と高見沢の話を補足。格闘家のアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラについて熱弁を振るうと「グレイシー柔術で腕ひしぎ三角絞めを下からやる時がかっこいいんですよ。それをたかみーが『知りたい』って。じゃあ俺んち行こうって」と経緯を説明した。

妻と鉢合わせた瞬間については「夜中の2時45分ぐらいですよ。しかもリビングの隅でやってた。たかみーはその当時今の髪の毛の色と違って、ウエーブもなくてストレートヘアで真っ赤で肩まであって。で、黒のボンテージファッション。ごつい女性ですよ」。妻は「あんた何やってんのー！」と叫んだものの、すぐに高見沢だと気づき「『高見沢さん！お酒作ります』って言ったんです。できた奥さんですね」と笑っていた。