ホンダ「新ステップワゴン」に“賛否両論”の反響殺到！

ホンダは2025年12月19日、主力ミニバン「ステップワゴン」に、デビュー30周年を記念した特別仕様車「e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」および「e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」を設定し、販売を開始しました。

1996年5月の初代登場以来、日本のファミリーカーの代名詞として愛されてきたステップワゴン。

来年2026年5月に迎える“30歳の誕生日”を前に投入されたこのアニバーサリーモデルに対し、SNSやネット上では祝福と共に様々な議論が巻き起こっています。

ステップワゴンの現行モデルは、2022年に登場した6代目。

「家族のための大空間」という初代からのコンセプトを深化させ、全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mmという堂々たる3ナンバーボディに、ホンダ史上最大級の室内空間を実現しています。

デザインは昨今のミニバンに多い「オラオラ系」とは一線を画す、初代や2代目を彷彿とさせるスクエアでクリーンな造形を採用しました。

そんなステップワゴンに今回設定された特別仕様車は、主力である2モーターハイブリッド「e：HEV」モデルをベースに仕立てられています。

外観や内装には、初代モデルのロゴをモチーフにした懐かしい「30周年専用エンブレム」やシートタグをあしらい、歴史への敬意を表現。

さらに機能面では、2列目シートヒーターや、駐車時に車両を真上から見下ろせる「マルチビューカメラシステム」、夜間の視界を確保する「アダプティブドライビングビーム」など、上級グレードに相応しい快適・安全装備が標準で奢られています。

車両価格（消費税込）は、「AIR」ベースが409万8600円、「SPADA」ベースが415万9100円となっています。

この記念モデルの登場を受け、市場からは多くの反響が寄せられています。

まずデザインに関しては、「四角いボディのおかげで実寸以上に立派に見える」「アルファードやヴェルファイアのような押し出し感より、この端正でクリーンな顔つきの方が好み」「シンプルだからか、アルヴェルより広く感じる」と、そのプレーンなキャラクターを支持する声が多く見られます。

一方で、「角ばってるぶん、大きく感じるよね」「初めて見た時『デッッッカ!!』って思ったもん」「女性から『デカすぎる』と敬遠されることもある…」といったサイズ感に対する戸惑いの声も聞かれました。

また、パワートレインについての議論も活発です。

1.5リッターターボ（ガソリン車）と2リッターハイブリッドという構成に対し、「2リッターでも走りは十分だけど、車格を考えるともう少し排気量の大きいエンジンも選べるようにして欲しい」「ダウンサイジングの流れは理解するが、一般層には『1.5リッターなのに高い』と誤解されやすいのが損をしている」といった、車格と排気量のギャップを指摘する意見が散見されました。

さらに切実なのが駆動方式への要望です。

「雪国ユーザーのためにハイブリッドにも4WDを設定してください」「e：HEVの4WDが出ないとユーザーが他社に流れちゃうよ！」と、ラインナップの拡充を求める声が根強く上がっています。

そして、価格と装備については、「30周年記念車、装備内容を見れば間違いなく買い得」「この内容なら欲しい」「初代モデルのロゴデザイン懐かしいな〜。これ復刻は個人的にアツい」と評価する声がある一方で、「初代の頃は若者でも買えたのに、いまや400万円オーバーの高級車か…」「給料は上がらないのにクルマの価格は倍になった」と、30年という歳月による価格上昇を嘆く声も少なくありません。

「一般家庭にちょうどいいミニバンであってほしいが、オデッセイ同様に高級路線に行ってしまった気がする」といった複雑な心境も見え隠れします。

また、先代モデルで採用されていた画期的なテールゲート「わくわくゲート」への未練も依然として強く、「一度あの便利さを知ると、普通の跳ね上げ式には戻れない」「次期型での復活を本気で検討してほしい」「あれがないから買い替えを躊躇している」「ホンダさん期待してるよ！」といった熱烈なラブコールが止むことはありませんでした。

このように、好意的な意見を中心として話題に事欠かない新しいステップワゴン。

これだけ多くの「要望」や「議論」が生まれること自体が、このクルマがいかに日本の家族に愛され、関心を持たれているかを証明していると言えるでしょう。