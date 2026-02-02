ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 長崎・佐世保市の一般建物火災で消防隊出動 赤崎町の赤崎町2組公民… 長崎・佐世保市の一般建物火災で消防隊出動 赤崎町の赤崎町2組公民館付近 約20分後に鎮火（2月2日午後1時1分ごろ発生） 長崎・佐世保市の一般建物火災で消防隊出動 赤崎町の赤崎町2組公民館付近 約20分後に鎮火（2月2日午後1時1分ごろ発生） 2026年2月2日 14時15分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、2日午後1時1分ごろ、同市赤崎町の赤崎町2組公民館付近で発生した一般建物火災で消防隊が出動した。同1時20分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 【続報】宮崎・都城市の原野火災で消防車両出動 上長飯町のケアハウス若葉付近 約40分後に鎮火（2月2日午後0時13分ごろ発生） 福岡・嘉麻市で建物火災 平494番地19付近 約1時間後に鎮火（2月1日午後7時38分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 東京, 墓, 埼玉, リペア工事, 鎌倉, 海, 射出成形機, 神奈川, 仏壇