「彼が出場した瞬間から落ち着きを取り戻した」ついに実戦復帰した冨安健洋をアヤックス指揮官が大絶賛！「すでにチームの重要な選手だ」
現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスがエクセルシオールとアウェーで対戦。２−２で引き分けた。
この一戦に板倉が怪我で欠場したなか、無所属の状態から今冬に加入した冨安はベンチ入り。81分から左SBで途中出場し、アーセナル時代の2024年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
オランダメディア『VI』によると試合後、アヤックスのフレッド・グリム監督は冨安のパフォーマンスについて、以下のように賛辞を贈る。
「冨安が出場した瞬間から、少し落ち着きを取り戻したのがわかると思う。彼がペースをコントロールして、選手たちを助けようとした。だからこそ、彼のように経験豊富で、勝負強さがあり、安定感のある選手をもっと多く必要としているんだ」
日本人DFは２点をリードしていたアヤックスが74分と79分に立て続けに失点した直後から出場した。
もっと早くに投入していれば逃げ切れたのではないかとの指摘に対して、指揮官は「彼は10分程度しかプレーさせない予定だった。今シーズンはまだ多くの試合が残っているし、その選択は私にとって明白だった」とプランを明かす。そして次のように冨安への信頼を強調した。
「彼は私に良い印象を与えてくれた。フルトレーニングできるようになるまでには時間がかかったが、まだ１週間半しか経っていない。着実に進歩しており、若い選手たちと密に連携を取り、ミーティングでも存在感を示している。すでにチームにとって重要な選手だ」
冨安の完全復活に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
