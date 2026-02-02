コロンビア出身の歌手シャキーラ（４８）がまた一つギネス世界記録を更新した。

昨年２月に始まったシャキーラのワールドツアー「ラス・ムヘーレス・ヤ・ノ・ジョラン」は、これまでにチケット約３３０万枚を販売し、４億２１６０万ドル（約６５３億円）を売り上げ、ヒスパニック系アーティストによるツアーとして史上最高の興行収入を記録した。

同ジャンルでこれまでの最高興収は、メキシコ人歌手ルイス・ミゲルによる１９０公演での４億９５０万ドル（約６３５億円）だった。

シャキーラは１０歳頃から曲作りを始め、１９９１年に１５歳でファーストアルバム「Ｍａｇｉａ（魔法）」をリリース。２００１年にはヒット曲「ホウェネヴァー・ホウェアエヴァー」を収録した初の英語アルバム「ランドリー・サービス」をリリースし、世界的にブレークした。

今回の記録更新を受け、シャキーラは米音楽誌「ビルボード」に、「ラテンアメリカやスペインでツアーを行ってきた素晴らしいアーティストは数多くいますが、新たな記録を達成したことは私にとって大きな節目になりました」とコメント。「ファンの皆さんの支え無しでは実現しなかった」として感謝を示した。

ギネスによると、シャキーラはアルゼンチン人音楽プロデューサーのビザラップとコラボした２０２３年１月リリースの大ヒット曲「Ｂｚｒｐ Ｍｕｓｉｃ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ， Ｖｏｌ． ５３／６６」では４つの世界記録を樹立した。

同曲のミュージックビデオはＹｏｕＴｕｂｅで公開されると、最初の２４時間でラテン曲として最多となる６３００万回再生され、最終的に１億回越え再生を記録。ＹｏｕＴｕｂｅで１億回再生を最早で達成したラテン曲となった。また、Ｓｐｏｔｉｆｙでも２４時間で１４４０万回再生され、ラテン曲として最多記録を更新した。

南北アメリカ大陸を中心に各国を巡るシャキーラのワールドツアーは４月にアラブ首長国連邦公演で幕を閉じる。