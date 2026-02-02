アナリストが語る。2026年は『推し活カラオケ』が熱い！ライブビューイングも

食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る、2026年のトレンド。今年は、ストレス社会を背景に、がんばりすぎず、自分の世界に没頭できるカルチャーが支持を集める流れです。

マーケティングアナリスト・原田曜平さんが注目するのが、進化を遂げる〈推し活カラオケ〉。「好き」に浸る時間が、日常の一部として定着しつつあります。

推し活をもっと身近に。進化系カラオケが熱い！

カラオケが新たな形へ進化中。「JOYSOUND」では、好きなアーティストやアイドルの本人映像が見られるのはもちろん、ライブ・ビューイングまで楽しめて、推し活がより気軽に楽しめます！

「Z世代ではカラオケでの推し活は定番。最近では、〈推し活居酒屋〉や〈推し活カフェ〉など、ますます多様化していく流れが見えています」（原田さん）

推しを応援し、音や映像に身をゆだねる時間が、日常の一部に。没頭するほどに、楽しみは深まっていきます……！

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……原田曜平さん

マーケティングアナリスト。芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授、信州大学特任教授。日本や世界の若者の消費・メディア行動を研究し、テレビ・書籍・講演などで幅広く活躍中。