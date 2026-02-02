東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
RatingDog製造業PMI（1月）10:45
結果 50.3
予想 50.0 前回 50.1
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相が自身の発言について説明（2月1日付）
為替変動に耐えられる経済構造の構築が必要だと主張したかった
円高・円安のどちらが良いとか悪いとかと言ったわけではない
※高市首相は31日に「円安で外為特会ホクホク」発言
円安が悪いと言われているが輸出産業にとっては大きなチャンス
通貨安は自動車産業にとって緩衝材となり非常に大きな助けになる
外為特会というのがあるが、これの運用が今ホクホク状態だ
日銀主な意見（1月22日-23日開催分）
日本の実質金利は世界最低水準、政策調整を行う必要
足元の円安進行踏まえると金融環境は相当に緩和的
利上げペース急激でなければ企業業績へのインパクト過度な心配必要ない
円安・長期金利上昇への処方箋は適時適切な利上げに尽きる
利上げ影響の検証に長い時間掛けず次の利上げに進む必要
為替相場は以前よりも物価を押し上げる可能性が高い
【米国】
米共和党ジョンソン下院議長
採決行われるまで数日かかる、予想以上に厳しい状況に直面
政府閉鎖は今週後半まで長期化するリスク、今週続くことほぼ確実
覆面着用禁止などは個人情報がネット上に晒される危険性がある
ムサレム・セントルイス連銀総裁
現時点で金利をさらに引き下げることは賢明ではない
金融緩和はインフレと長期金利を引き上げ、経済を減速させ雇用に悪影響
関税の影響は今年後半には薄れインフレは目標に向かう軌道に乗ると予想
NY天然ガス先物急落、前週末の急騰分を帳消し
今月半ばまで気温上昇見通し、米国の大部分で平年より気温高くなる見込み
【中東情勢】
イラン最高指導者ハメネイ師が「地域戦争」を警告
危害を加えようとする者に対してイラン国民は力強く反撃する
イランにおける民衆の抗議活動の背後には米国がいる
【中国】
習近平国家主席が人民元を「強い通貨」にするよう呼びかけ
準備通貨としての地位に達する「強い通貨」を構築する必要
ドルの優位性に対抗できる「強い通貨」を構築する必要
【インド】
インド財務相が先物市場に対する証券取引税（STT）引き上げを発表
先物取引の証券取引税（STT）を0.02%から0.05%に引き上げる
国内ファンドは日曜日にインド株85億3000万ルピー売却（※日曜特別取引）
【その他】
OPEC+8カ国会合は3月まで増産停止を確認した
