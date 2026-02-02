衆議院選挙の投開票日を今月8日に控える中、今回の総選挙でイメージキャラクターを務める俳優の藤木直人さんと谷まりあさんが投票を呼びかけるイベントが東京都内で開かれました。

藤木直人さん

「僕は3人子供がいるので、次の世代にどのような日本を渡してあげられるのかなということで今日だけじゃなく、明日、そしてあさってと考えながら投票することが大切なんだなって改めて感じました」

谷まりあさん

「自分の生活であったり、その先の家族であったり、周りの人たちみんなに関わってくる生活を自分の1票で変えられるということはすごく大事なこと」

藤木さんは「大雪の場所や受験だという方にも期日前投票というシステムがある。ぜひ1人でも多くの方に投票に行っていただき一緒に明日の日本をつくっていけたら」と期日前投票の積極的な利用を呼びかけました。

若い世代の有権者に向けて、谷さんは「どう参加したらいいのか不安な方もいると思う。投票の手順動画も総務省のホームページにあるので色んな方法を活用してほしい。1票を大切に、皆さんの力で明日を変えることで、ぜひ参加していただけたら」と投票を呼びかけました。